Il Procuratore straordinario Franco Passini ha concluso che «non sussistono i presupposti dei reati ipotizzati di lesioni all’onore» nella segnalazione inoltrata dagli altri tre magistrati contro i querelanti.

Nuovo tassello, ed è un «non luogo a procedere» nella nota vicenda che vede contrapposti cinque giudici del Tribunale penale cantonale (TPC) ticinese.Ne dà notizia mercoledì un comunicato del Ministero pubblico.

Il procuratore straordinario Franco Passini ha concluso le sue verifiche sulla querela sporta nel mese di luglio scorso dai giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti del TPC contro tre altri giudici ordinari (ossia Mauro Ermani, presidente del Tribunale, Marco Villa, vicepresidente, e Amos Pagnamenta) per delitti contro l’onore.

I fatto concernono una segnalazione inoltrata da questi ultimi tre giudici in aprile al Consiglio della Magistratura, segnalazione diffamatoria a detta di Quadri e Verda Chiocchetti.

Ma non per Franco Passini: «Sulla scorta di un esame degli atti all’incarto e delle sue valutazioni di natura giuridica, il procuratore pubblico straordinario è giunto alla conclusione che non sussistono i presupposti dei reati ipotizzati di lesioni all’onore.

Pertanto, in data 1° ottobre 2024, ha emanato un decreto di non luogo a procedere», si legge nello stringato comunicato.

