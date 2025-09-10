  1. Clienti privati
Giustizia Nonno a processo a Lugano per abusi sulla nipotina di 11 anni

Swisstxt

10.9.2025 - 13:35

Il dibattimento prosegue
tipress

Il processo a carico di un 78enne che avrebbe commesso ripetuti atti sessuali con la nipote acquisita di 11 anni è cominciato mercoledì a Lugano.

SwissTXT

10.09.2025, 13:38

Nell’atto di accusa, firmato dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, sono elencati diversi atti sessuali avvenuti tra il 2019 e il 2023, e un episodio specifico con un rapporto sessuale completo.

L’imputato in aula ne ha ammesso uno solo, un atto di sesso orale fatto dall’imputato alla vittima.

Nel pomeriggio sono previste l’arringa dell’accusa. Prenderà poi la parola l’avvocata di parte civile.

