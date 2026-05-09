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Assemblea annuale Novità in arrivo per i patriziati ticinesi

Swisstxt

9.5.2026 - 19:25

Durante l'assemblea annuale, svoltasi a Cevio, l’Alleanza patriziale ticinese (ALPA) ha rinnovato il Consiglio direttivo.
Durante l'assemblea annuale, svoltasi a Cevio, l’Alleanza patriziale ticinese (ALPA) ha rinnovato il Consiglio direttivo.
Alleanza patriziale ticinese (ALPA)

L’Alleanza patriziale ticinese (ALPA) ha riunito oggi, sabato, i rappresentanti dei 198 patriziati del Cantone durante l’assemblea annuale. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News

09.05.2026, 19:25

09.05.2026, 21:19

L’incontro è stato segnato dal rinnovo parziale del Consiglio direttivo e dalla riconferma del presidente Tiziano Zanetti. Al centro della giornata, come scrive la RSI, c'è stato il tema della modernizzazione dei patriziati.

Inoltre è stato presentato anche un nuovo applicativo per la gestione dei registri patriziali, pensato per semplificare l’amministrazione dei circa 90'000 patrizi ticinesi.

«Stiamo guardando avanti in modo concreto», ha dichiarato ai microfoni della RSI Zanetti, sottolineando anche il coinvolgimento crescente dei giovani nelle attività dell’associazione.

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