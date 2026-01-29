  1. Clienti privati
Progetto Verbano 2030 Inaugurata la nuova centrale termica a Locarno

Swisstxt

29.1.2026 - 14:28

L'impianto è il primo tassello del progetto Verbano 2030 per l'estensione del teleriscaldamento nel Locarnese (immagine illustrativa).
L'impianto è il primo tassello del progetto Verbano 2030 per l'estensione del teleriscaldamento nel Locarnese (immagine illustrativa).
Fabian Sommer/dpa

È stata inaugurata giovedì a Locarno la nuova centrale termica Saleggi di Calore SA. Lo rende noto la RSI.

Redazione blue News

29.01.2026, 14:28

29.01.2026, 14:43

L'impianto è il primo tassello del progetto Verbano 2030 per l'estensione del teleriscaldamento nel Locarnese.

Come scrive la radiotelevisione, realizzata presso l'impianto di depurazione Foce Maggia, la centrale è dotata di quattro termopompe che recuperano il calore dalle acque reflue trattate in loco, assicurando la produzione termica di base.

Due accumulatori di calore e una caldaia a olio combustibile completano l'installazione e coprono i picchi di domanda. Entro il 2028 la rete si estenderà fino a 3 chilometri in direzione del centro cittadino.

