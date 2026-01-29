Progetto Verbano 2030Inaugurata la nuova centrale termica a Locarno
Swisstxt
29.1.2026 - 14:28
È stata inaugurata giovedì a Locarno la nuova centrale termica Saleggi di Calore SA. Lo rende noto la RSI.
Redazione blue News
29.01.2026, 14:28
29.01.2026, 14:43
Swisstxt
L'impianto è il primo tassello del progetto Verbano 2030 per l'estensione del teleriscaldamento nel Locarnese.
Come scrive la radiotelevisione, realizzata presso l'impianto di depurazione Foce Maggia, la centrale è dotata di quattro termopompe che recuperano il calore dalle acque reflue trattate in loco, assicurando la produzione termica di base.
Due accumulatori di calore e una caldaia a olio combustibile completano l'installazione e coprono i picchi di domanda. Entro il 2028 la rete si estenderà fino a 3 chilometri in direzione del centro cittadino.