Dal 12 al 17 febbraio torna il carnevale Rabadan di Bellinzona con la sua 163ª edizione.
Giovedi alle 21.00 in Piazza Collegiata cerimonia di apertura con incoronazione di Re Igor Pesciallo e della Regina.
Il nuovo regnante, giova ricordarlo, è stato scelto dal Comitato del Rabadan tra 15 candidati, puntando su una figura giovane e attiva sui social.
La decisione di non confermare Renato Dotta aveva, all'epoca, provocato molta polemica e qualche incomprensione anche perché la comunicazione sulla vicenda era tata assai lacunosa e non lineare.
ll programma di quest'edizione
Sabato alle 16.30 concerto delle Guggen in Piazza Collegiata e in serata al Capannone Eventi la musica di Molella, Paolo Noise e Da Brozz.
Domenica alle 13.30 il grande corteo mascherato, con diretta RSI, SRF e RTS: sfileranno 55 tra carri, guggen e gruppi, mai cosi tanti nella storia del Rabadan.
Per ulteriori informazioni ed il programma completo sono consultabili il sito ufficiale ufficiale ed i canali social di Rabadan.