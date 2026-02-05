Dal 12 al 17 febbraio torna il carnevale Rabadan di Bellinzona con la sua 163ª edizione.

Non . (KEYSTONE/Ti-Press/Francesca Agosta) KEYSTONE

Redazione blue News Swisstxt

Giovedi alle 21.00 in Piazza Collegiata cerimonia di apertura con incoronazione di Re Igor Pesciallo e della Regina.

Il nuovo regnante, giova ricordarlo, è stato scelto dal Comitato del Rabadan tra 15 candidati, puntando su una figura giovane e attiva sui social.

La decisione di non confermare Renato Dotta aveva, all'epoca, provocato molta polemica e qualche incomprensione anche perché la comunicazione sulla vicenda era tata assai lacunosa e non lineare.

ll programma di quest'edizione

Sabato alle 16.30 concerto delle Guggen in Piazza Collegiata e in serata al Capannone Eventi la musica di Molella, Paolo Noise e Da Brozz.

Domenica alle 13.30 il grande corteo mascherato, con diretta RSI, SRF e RTS: sfileranno 55 tra carri, guggen e gruppi, mai cosi tanti nella storia del Rabadan.

Per ulteriori informazioni ed il programma completo sono consultabili il sito ufficiale ufficiale ed i canali social di Rabadan.