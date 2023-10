All'Acqua - Magadino, ecco la nuova linea dell'alta tensione in Vallemaggia

Nella foto la diga di Robiei, in Valle Bavona, inaugurata nel 1967 alta 68 m e lunga 360 serve ad alimentare le Office dell'Ofima. Dietro il massiccio montuoso c'é la Valle Bedretto con All'Acqua, zona da cui partirà la nuova linea ad alta tensione, che passserà proprio in Valle Maggia (di cui la Bavona fa parte) per raggiungere Magadino.

©Ti-Press / archivio.