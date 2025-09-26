  1. Clienti privati
Richiesta credito di 307'000 franchi Nuova luce per il Castello Visconteo di Locarno

Swisstxt

26.9.2025 - 09:59

Il Castello Visconteo di Locarno
Il Castello Visconteo di Locarno

Il Municipio di Locarno ha approvato il messaggio sulla richiesta di un credito di 307'000 franchi per la progettazione e la sostituzione dell’impianto di illuminazione esterna del Castello Visconteo.

Grazie ai contributi esterni, l’investimento netto a carico della Città ammonterà a 232’000 franchi.

L’attuale illuminazione, realizzata nel 2003 con il contributo del maestro Vittorio Storaro (vincitore, tra i molti riconoscimenti ricevuti, di ben tre premi Oscar per la «migliore fotografia»), è stata dismessa a causa della sua obsolescenza, dei frequenti atti vandalici e delle normative federali in materia di inquinamento luminoso.

