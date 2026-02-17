Tentativo di phishing in TicinoNuova truffa: attenzione alle mail ricevute a nome della Polizia cantonale
Sara Matasci
17.2.2026
La Polizia cantonale informa che nelle scorse ore sono state inviate delle e-mail a suo nome a privati cittadini, istituzioni e aziende nelle quali il destinatario viene falsamente accusato di aver commesso un reato grave.
Nel messaggio viene richiesto di contattare le autorità entro 72 ore, con l'obiettivo di esercitare pressione e indurre a rispondere attraverso il link presente nel testo.
Per rendere la truffa più credibile, come detto, vengono indebitamente utilizzati il nome della Polizia cantonale e i riferimenti di funzionari di polizia. «Si tratta di un tentativo di phishing», si legge in un comunicato.
Ecco come proteggersi
Non rispondere e non fornire dati personali o sensibili
Non cliccare su link e non aprire allegati
Verificare sempre attentamente l'indirizzo del mittente
La Polizia rinnova quindi l'invito a essere diffidenti in caso di e-mail che esortano a fornire dati personali e che affermano che se non si procede in tal senso vi saranno conseguenze (ad esempio perdite di denaro, denuncia penale, blocco delle carte).
Le persone che hanno ricevuto queste e-mail fraudolente sono invitate a inviare una segnalazione alla Polizia cantonale all'indirizzo prevenzione@polca.ti.ch.