A tutto TILO Tipress

Le FFS potenzieranno, con il cambiamento d’orario del prossimo 10 dicembre, l'offerta regionale con un occhio di riguardo ai pendolari.

In Ticino si segnalano nuove connessioni mattutine infrasettimanali. Un collegamento TILO S10 dal Mendrisiotto sarà prolungato fino ad Airolo e un collegamento TILO S40 circolerà da Varese proseguendo come RE via tratta di montagna del Monte Ceneri fino a Giubiasco.

Entrerà inoltre in servizio la nuova stazione di Minusio, che sarà servita dai collegamenti TILO S20 e RE80.

«Questo – sottolineano le FFS – renderà ancora più interessante l’offerta ferroviaria nella regione di Locarno».

Swisstxt