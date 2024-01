L'area dove sorgeranno le Nuove Officine FFS Tipress

Inizialmente prevista per fine 2026, la messa in esercizio delle nuove Officine FFS ad Arbedo-Castione avverrà per fine 2027.

La tempistica aggiornata è stata fornita martedì dalle stesse Ferrovie federali svizzere che, dal 15 novembre, data di approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale dei trasporti, hanno lavorato all'ottimizzazione del progetto.

Obiettivo ridurre i costi che, offerte alla mano, erano risultati «sensibilmente più alti» rispetto ai 580 milioni di franchi inizialmente previsti.

«Funzionalità e sicurezza del NSIF sono garantite, così come i contenuti e i posti di lavoro previsti»,

Swisstxt