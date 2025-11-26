Il cambiamento d’orario di dicembre 2025 offrirà nuovi collegamenti aggiuntivi tra Chiasso e la Svizzera tedesca.
Inoltre, saranno disponibili ulteriori collegamenti internazionali verso Italia, Germania, Danimarca e Svezia.
Inoltre in concomitanza con l'inizio del semestre primaverile delle università, a metà febbraio 2026 riprenderà a circolare il collegamento diretto tra la Romandia e Locarno nei fine settimana.
Miglioramenti dell'offerta sono previsti anche per i Grigioni, nelle zone di Zurigo, Basilea, Bienne e Losanna.
In Ticino anche l'offerta TILO, su alcune linee, sarà potenziata a livello transfrontaliero ma anche regionale.