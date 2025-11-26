  1. Clienti privati
Nuovo orario da dicembre Treni per portare l’Insubria sulle piste da sci ticinesi

Swisstxt

26.11.2025 - 09:13

keystone

Il cambiamento d’orario di dicembre 2025 offrirà nuovi collegamenti aggiuntivi tra Chiasso e la Svizzera tedesca.

SwissTXT

26.11.2025, 09:13

26.11.2025, 09:27

Inoltre, saranno disponibili ulteriori collegamenti internazionali verso Italia, Germania, Danimarca e Svezia.

Inoltre in concomitanza con l'inizio del semestre primaverile delle università, a metà febbraio 2026 riprenderà a circolare il collegamento diretto tra la Romandia e Locarno nei fine settimana.

Miglioramenti dell'offerta sono previsti anche per i Grigioni, nelle zone di Zurigo, Basilea, Bienne e Losanna.

In Ticino anche l'offerta TILO, su alcune linee, sarà potenziata a livello transfrontaliero ma anche regionale.

Passano da 6 a 5. Bellinzona riorganizza le zone che compongono l’Istituto scolastico

Grigiioni. Il Centro punta su Aita Zanetti, sindaca di Scuol, per il Governo

«Bilancio positivo». Circa 1'500 utenti a settimana visitano l'ePortal dell'Amministrazione retica

