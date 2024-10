Il colpo tentato in pieno centro a Lugano Tipress

Preso in Ungheria l’uomo che, per la rapina compiuta il 2 luglio a Lugano, avrebbe funto da autista. È stato estradato in settimana.

C’è un quinto arresto per la rapina del 2 luglio scorso in una gioielleria in centro a Lugano, opera – si sospetta – della nota banda delle «Pink Panthers». Si tratta di un cittadino austriaco di 49 anni.

L’uomo è stato preso in Ungheria alcune settimane fa, grazie al mandato di cattura internazionale emesso dal procuratore pubblico Simone Barca, titolare delle indagini.

L’estradizione è appena avvenuta, e mercoledì il magistrato lo ha interrogato. Il reato ipotizzato è quello di rapina.

Il 49enne avrebbe svolto compiti di carattere logistico, e funto da autista il giorno del colpo. A differenza degli altri quattro malviventi, lui era riuscito a fuggire.

