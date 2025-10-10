Tipress

Battuta d’arresto nel progetto per il Nuovo Quartiere Officine a Bellinzona.

SwissTXT Swisstxt

Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha infatti annullato la decisione del Consiglio comunale sull’adozione del relativo Piano particolareggiato.

La sentenza, resa nota venerdì dalla Città, ha dato ragione ai ricorrenti, che lamentavano un'informazione lacunosa da parte del Municipio su alcuni aspetti del progetto.

Secondo i giudici è necessario chiarire degli aspetti finanziari. Ora l'Esecutivo deve valutare, assieme al Cantone e alle FFS, i prossimi passi per concretizzare la riqualifica e la riconversione del Nuovo Quartiere Officine.