Laboratorio aperto Un nuovo spazio Wetube all'USI

Swisstxt

22.10.2025 - 20:23

Il nuovo spazio Wetube
Il nuovo spazio Wetube
RSI

Un nuovo spazio di produzione multimediale della RSI Wetube, aperto a tutti, è stato creato all'Università della Svizzera italiana a seguito della chiusura di quello di Besso.

SwissTXT

22.10.2025, 20:23

22.10.2025, 20:37

Si tratta di un laboratorio aperto dove sperimentare la creatività digitale e trasformare le proprie idee in contenuti. È un’occasione quindi, sia per chi conosce già il mondo audiovisivo sia per chi vuole iniziare ad esplorarlo.

Altri spazi Wetube, dove è a disposizione materiale tecnico per produzioni audio e video, sono disponibili sul territorio ticinese: a Bellinzona, Mendrisio e Locarno.

