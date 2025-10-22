Il nuovo spazio Wetube RSI

Un nuovo spazio di produzione multimediale della RSI Wetube, aperto a tutti, è stato creato all'Università della Svizzera italiana a seguito della chiusura di quello di Besso.

Si tratta di un laboratorio aperto dove sperimentare la creatività digitale e trasformare le proprie idee in contenuti. È un’occasione quindi, sia per chi conosce già il mondo audiovisivo sia per chi vuole iniziare ad esplorarlo.

Altri spazi Wetube, dove è a disposizione materiale tecnico per produzioni audio e video, sono disponibili sul territorio ticinese: a Bellinzona, Mendrisio e Locarno.