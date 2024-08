Veduta sullo stato dei lavori a Castione Tipress

Balzo in avanti a 755 milioni di franchi dei costi complessivi per la realizzazione del Nuovo stabilimento industriale ferroviario (NSIF), per brevità Nuove Officine, ad Arbedo-Castione.

Swisstxt

Le FFS hanno fornito martedì un aggiornamento sullo stato dei lavori, dove spicca l’aumento dell’investimento finora stimato a 580 milioni.

«Come comunicato negli ultimi mesi, in seguito alla ricezione delle offerte per l’edificazione dell’edificio, i costi complessivi erano risultati significativamente più alti», si legge nel comunicato, «motivo per cui il progetto ha dovuto essere ottimizzato».

Ancora da definire l'inizio dei lavori a causa di un ricorso pendente al TAF.

Swisstxt