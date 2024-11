Il terreno del futuro stabilimento keystone

Il Tribunale amministrativo federale conferma la validità del concorso di appalto per la realizzazione dell’edificio - La sentenza potrebbe non essere definitiva. Lo riferisce la RSI.

Swisstxt

Passo avanti per il progetto del futuro stabilimento industriale ferroviario di Arbedo-Castione, le nuove officine FFS.

Il Tribunale amministrativo federale – con una sentenza del 29 ottobre ma resa pubblica venerdì – ha respinto il ricorso inoltrato da uno dei consorzi esclusi dal progetto per la costruzione del nuovo stabilimento.

I ricorrenti ritenevano che la loro esclusione dalla gara di appalto fosse stata abusiva, ma per i giudici la valutazione effettuata dal committente è corretta.

La vicenda potrebbe tuttavia non essere definitivamente chiusa: è possibile un ricorso a un’ulteriore e ultima istanza, il Tribunale federale di Losanna.

In particolare – secondo il TAF – il consorzio ricorrente non avrebbe rispettato la clausola relativa al divieto di subappalto, chiaramente riconoscibile dal bando di concorso.

Le nuove Officine

Il nuovo stabilimento industriale delle FFS ad Arbedo-Castione, una volta ultimato, sostituirà le vecchie officine di Bellinzona e potrà ospitare 360 collaboratori e un’ottantina di apprendisti.

Inizialmente, l’ex regia federale avevano stimato i costi di costruzione in 580 milioni di franchi. A causa dei rinvii, ma anche del rincaro, le FFS prevedono ora investimenti per un totale di 755 milioni.

L’inizio dei lavori era previsto per luglio, ma il ricorso lo ha ritardato. Per ora non si conosce una nuova data di partenza.

Swisstxt