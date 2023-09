Immagine d'illustrazione

Una donna è stata arrestata il 29 agosto a Mendrisio nell'ambito di un'inchiesta antidroga. Si tratta di una 35enne cittadina camerunense domiciliata nel Mendrisiotto.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna è stata arrestata a fine agosto a Mendrisio nell'ambito di un'inchiesta antidroga.

La 35enne camerunense La donna ha messo a disposizione per tre mesi la sua abitazione a due spacciatori albanesi in cambio di cocaina. Mostra di più

La donna, come si legge in un comunicato congiunto di Ministero pubblico e Polizia cantonale, da febbraio ad aprile 2023 ha messo a disposizione la sua abitazione a due spacciatori albanesi, già arrestati negli scorsi mesi, in cambio di cocaina.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca.