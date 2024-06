Il numero di vittime di incidenti sulle strade svizzere ha continuato ad aumentare nel 2023.

Ogni giorno 12 persone muoiono o riportano gravi ferite in incidenti della circolazione. L'anno scorso, 4'096 persone sono rimaste seriamente ferite, una cifra che non si registrava da 10 anni, si apprende dal barometro dell'Ufficio prevenzioni infortuni. Il numero dei morti (236) rimane stabile. Rispetto al resto d'Europa la Svizzera è tra i Paesi più sicuri. L'aumento più significativo è stato registrato in Romandia. In rapporto alla popolazione, il numero di incidenti in Ticino rimane superiore a quello delle altre regioni del Paese.

