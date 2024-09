Immagine d'archivio Ti Press

Ora sono così equiparati, almeno in questo ambito, ai parlamentari cantonali. Sessione fitta di temi; è la prima dopo le vacanze estive.

Lunedì è iniziata la prima sessione di Gran Consiglio dopo le vacanze estive. È stata una sessione fitta di temi e anche piuttosto lunga.

Tra le novità emerse il fatto che il Ticino, come è stato detto in aula, è il primo cantone in Svizzera a introdurre l’immunità ai consiglieri comunali, che ora sono così equiparati, almeno in questo ambito, ai parlamentari cantonali.

Il percorso per questa modifica della LOC, la legge organica comunale, è iniziato nel 2019 con una mozione del deputato UDC Tiziano Galeazzi ed è stato approvato oggi, appunto, dal Gran Consiglio, accogliendo con 46 voti a favore e 35 contrari il rapporto di maggioranza firmato da Lara Filippini, pure dell’UDC.

Filippini, in qualità di deputata, ma anche Sara Beretta Piccoli dei Verdi Liberali (lei come consigliera comunale), hanno portato la propria esperienza in aula, raccontando di vere e proprie persecuzioni subite a seguito della loro azione politica. Poco convinti di questa modifica di legge, Centro e PLR, che hanno sottolineato una certa fragilità politica.

Sui banchi anche il caos interno al Tribunale penale ticinese

Inoltre, anche in Gran Consiglio, il caos interno al Tribunale penale ticinese è stato un tema. La Commissione parlamentare giustizia e diritti è venuta a conoscenza di altre tre foto che il giudice Mauro Ermani avrebbe inviato alla segretaria (presunta vittima di mobbing), «caso» da cui è partita tutta la bufera sul Tribunale.

Questa volta, sarebbero dei bambini l’oggetto delle tre immagini spedite nel 2020 in occasione del terzo compleanno del figlio della donna.

Fiorenzo Dadò, presidente della Commissione giustizia e diritti, è venuto a conoscenza di queste immagini, tramite una lettera senza mittente; le ha condivise con i commissari, per poi segnalarle a chi di dovere. Premettiamo che non si tratta di foto pedo-pornografiche, ma secondo il presidente, inopportune.

Cosa c’è in queste foto? Secondo la descrizione dei colleghi della Regione, nella prima foto un bimbo bacia il muso di un maiale. In un’altra un bambino è seduto in un acquario, sembra aspirare l’acqua con un tubicino. Entrambi col volto scoperto. Nella terza, un piccolo sta gattonando, è ripreso di spalle, con il sederino scoperto.

Nell’attesa di sapere cosa ne pensano le competenti autorità, all’ordine del giorno ci sono anche due interpellanze sul caos del Tribunale.

Discusse anche delle proposte di riforma della giustizia

Stamattina nella seduta di Commissione si è anche discusso delle proposte di riforma della giustizia. Un esempio su tutti (vista l’attualità): verrà chiesto alla magistratura di dotarsi di un codice etico. Nella seduta di settimana prossima dovrebbe essere firmata una risoluzione.

