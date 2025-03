Imago

I giochi olimpici di Milano/Cortina del 2026 potrebbero mettere a dura prova la gestione del traffico nei Grigioni.

SwissTXT Swisstxt

A preoccupare le autorità cantonali in particolare il tunnel Munt La Schera che dall’Engadina porta a Livigno, dove andranno in scena le gare di snowboard e sci freestyle.

L’ingegnere cantonale Reto Knuchel si dice preoccupato: «In media sono attese circa 10'000 persone per ogni giornata di gare, e noi prevediamo che il 20-30% transiti dai Grigioni».

Tremila persone al giorno in una galleria a una sola corsia con traffico alternato. Si prevede quindi di allestire posteggi a Zernez e in Val Monastero e da lì si raggiungerà Livigno in bus.