Per la gestione del traffico I Grigioni esigono 4 milioni all'Italia per le Olimpiadi invernali

SDA

16.12.2025 - 12:37

I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina si terranno in febbraio 2026 per due settimane. Nei confinanti Grigioni è stato necessario elaborare un costoso per gestire il traffico, di cui dovrà farsi carico anche la Lombardia, secondo l'esecutivo retico.
Keystone

Il Governo retico si aspetta dall'Italia 4 milioni di franchi per il piano per gestire il traffico durante i Giochi olimpici invernali. Le trattative sono ancora in corso, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS la Consigliera di Stato grigionese Carmelia Maissen.

Keystone-SDA

16.12.2025, 12:37

16.12.2025, 12:43

Il piano per far fronte al traffico sulle strade grigionesi a seguito delle Olimpiadi invernali nella confinante Lombardia il prossimo febbraio ammonta a un massimo di 5,5 milioni di franchi. Il Governo grigionese intende coprire 700'000 franchi di questa somma con i proventi dei parcheggi messi a disposizione, ha spiegato stamattina la direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.

Il Cantone dei Grigioni si farà carico di un milione di franchi per le «spese interne» del piano, ha aggiunto Maissen. «Ma per gli altri costi ci aspettiamo un contributo dalle autorità italiane». Si stima infatti che ogni giorno fino a 4'000 ospiti provenienti dalla Svizzera si recheranno verso Livigno per seguire le gare di sci freestyle e snowboard.

Aumentare il costo dei parcheggi – che a Zernez e a Müstair ammontano a 70 franchi al giorno – per coprire le spese non sarebbe stata una soluzione, ha affermato la Consigliera di Stato.

