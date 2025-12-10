Livigno accoglierà le gare di freestyle e snowboard keystone

La Lombardia replica alla critica della consigliera grigionese Carmelia Maissen, contestando i costi stimati per la gestione del traffico olimpico a Coira e annunciando un contributo inferiore ai 600'000 euro promessi.

La Regione Lombardia risponde all'attacco della consigliera di Stato grigionese Carmelia Maissen nei confronti dell’Italia, che non si è ancora pronunciata in modo vincolante sull’annunciato contributo ai costi per la gestione del traffico (stimato in 4'000 visitatori) e la sicurezza che Coira dovrà sopportare a causa della vicinanza delle Olimpiadi che cominciano fra meno di due mesi.

I Grigioni calcolano una spesa di 5,5 milioni di franchi, Milano aveva promesso di contribuire con 600'000 euro. Ora replica: le stime retiche sono eccessive, verseremo un contributo ma sarà inferiore a quella cifra.