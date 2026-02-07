Stazione ferroviaria di Zernez, un bus navetta diretto a Livigno per le gare olimpiche keystone

Il primo giorno di gare olimpiche in Valtellina si è svolto senza disagi al traffico nei Grigioni, nonostante l'afflusso di visitatori atteso nei prossimi giorni.

Nella giornata inaugurale dei Giochi Olimpici, le competizioni in programma nella vicina Valtellina non hanno avuto ripercussioni sul traffico stradale in Prettigovia, in Bassa Engadina e nella Val Monastero.

A Zernez risultavano occupati solo pochi dei circa 1’400 parcheggi disponibili.

Nei giorni di maggiore affluenza sono attesi tra i 3’000 e i 4’000 visitatori, diretti a Livigno attraverso la Val Monastero o la Bassa Engadina.

Per far fronte all'aumento dei flussi, il Canton Grigioni ha predisposto un piano di gestione del traffico. Il nodo più delicato resta il tunnel del Munt La Schera, dove il transito sarà consentito unicamente ai bus navetta e ai veicoli muniti di apposita vignetta lungo il tratto a senso unico di 3,5 chilometri.