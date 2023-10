Oltre 18 gradi a Lugano, MeteoSvizzera: «La notte più mite mai registrata in ottobre»

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

La scorsa notte, rileva MeteoSvizzera, a Locarno Monti è stata la più mite in ottobre dal 1864. Copernicus: «A livello globale mai un settembre così caldo, e di parecchio».

Hai fretta? blue News riassume per te In Ticino la scorsa notte è stata decisamente molta calda per il periodo.

MeteoSvizzera ha rilevato una temperatura minima a Locarno Monti di 17,2 gradi e di 18,4 gradi a Lugano, facendo segnare la seconda più alta misurazione dal 1864.

Intanto l’osservatorio climatico dell’Unione Europea Copernicus rileva come settembre sia stato il più caldo mai registrato e con un margine «straordinario» di differenza rispetto agli anni passati. Mostra di più

In Ticino la scorsa notte è stata decisamente molta calda per il periodo. MeteoSvizzera ha infatti rilevato una temperatura minima a Locarno Monti di 17,2 gradi: «La notte più mite mai registrata in ottobre dall’inizio delle misurazioni nel 1864», come si legge in un post su X (ex Twitter).

A Lugano la colonnina di mercurio durante la notte non è addirittura scesa sotto i 18,4 gradi, facendo segnare la seconda più alta misurazione dal 1864.

Una #calda #notte in #Ticino, quella trascorsa è stata la notte più mite mai registrata in ottobre a Locarno Monti, con 17.2 gradi di temperatura minima. La minima notturna di Lugano, con 18.4 gradi, arriva seconda nella serie di misure iniziate nel 1864. (dati provvisori) pic.twitter.com/TmyE4IA293 — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) October 5, 2023

Copernicus: «Il settembre più caldo e con un margine straordinario»

Volgendo poi lo sguardo al mese appena andato in archivio e allargando l’orizzonte su scala globale, sempre oggi, giovedì, l’osservatorio climatico dell’Unione Europea Copernicus rileva come settembre sia stato il più caldo mai registrato e con un margine «straordinario» di differenza rispetto agli anni passati.

Una notizia che fa il paio con quanto segnalato da MeteoSvizzera la scorsa settimana: settembre non era mai stato così caldo nemmeno in Svizzera.

Il rapporto pubblicato dal Copernicus Climate Change Service (C3s) evidenzia infatti come la temperatura superficiale media dell’aria sia stata a settembre di 16,38 gradi, 0,93 gradi superiore alla media dello stesso mese degli anni 1991-2020 e di 0,5 gradi superiore al precedente record del 2020.

I record di temperatura vengono normalmente battuti con margini molto più piccoli, prossimi a un decimo di grado. Il rapporto afferma che si è trattato del «mese caldo più anomalo» registrato dal 1940, di circa 1,75 gradi più caldo della media dei mesi di settembre del periodo preindustriale 1850-1900.

«Abbiamo vissuto il settembre più incredibile di sempre dal punto di vista climatico. È semplicemente da non crederci», ha commentato il direttore di C3s, Carlo Buontempo. «Il cambiamento climatico non è qualcosa che accadrà tra dieci anni. Il cambiamento climatico è qui».