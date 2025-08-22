Arbedo-CastioneOltre 18 milioni dal Cantone per le nuove Officine FFS
Il Consiglio di Stato propone oggi al Gran Consiglio lo stanziamento di 18’298 franchi quale contributo cantonale per la realizzazione di opere e impianti esterni legati alle nuove Officine FFS di Arbedo-Castione.
Il progetto prevede la costruzione di un moderno edificio che andrà a sostituire le attuali Officine di Bellinzona.
Tra gli interventi previsti figurano anche lo spostamento e l’ampliamento dei binari, oltre alla creazione di un binario di accettazione per il traffico merci, un riassetto della viabilità nella zona industriale di Castione e la relocazione di diverse infrastrutture di altri proprietari.