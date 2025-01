Omicidio a Lodrino, un incontro sessuale a pagamento?

La scorsa domenica, una donna è stata ritrovata deceduta e un uomo in gravi condizioni in un rustico sulla strada forestale in zona A Forno sui monti sopra Lodrino. Ti-Press

Le indagini sull'omicidio con tentato suicidio avvenuto a Lodrino tra sabato e domenica lasciano ancora molte domande senza risposta. Mentre il giovane, che avrebbe ucciso una ragazza rumena, versa ancora in condizioni critiche, si profila l'ipotesi che la vittima lo avrebbe incontrato per un incontro sessuale a pagamento.

Tra sabato e domenica, il corpo di una 21enne rumena è stato rinvenuto privo di vita in un rustico di Lodrino. Con lei è stato trovato un giovane 27enne ticinese in gravi condizioni.

Le autorità stanno indagando su un possibile omicidio seguito da un tentato omicidio, ma gli aspetti da chiarire sono ancora molti.

Il presunto autore del fatto di sangue resta ancora in condizioni critiche.

Secondo diverse fonti, non però ufficiali, il 27enne frequentava gli ambienti della prostituzione, e la vittima lo avrebbe incontrato per del sesso a pagamento. Mostra di più

Il 27enne ticinese, sospettato di aver ucciso una 21enne rumena prima di tentare il suicidio, è ancora in condizioni critiche. Come rende noto la RSI, tra sabato e domenica è stato rinvenuto il corpo senza vita della ragazza in un rustico a Lodrino, e le autorità stanno indagando su un possibile omicidio seguito da un tentato suicidio.

Sono ancora però molti gli aspetti che rimangono poco chiari. Nel frattempo i familiari della vittima sono attesi dalla Romania.

Le indagini, scrive la radiotelevisione, si concentrano al momento sull'ipotesi di omicidio e tentato suicidio, escludendo per ora il coinvolgimento di terzi.

L'omicidio sarebbe stato commesso con un'arma da fuoco, ma manca ancora una conferma ufficiale. Il giornale La Regione parla invece di un accoltellamento.

L'inchiesta procede senza testimonianze dirette, dato che il giovane è ricoverato in ospedale in condizioni critiche, rendendo difficile comprendere le motivazioni del gesto.

Un incontro sessuale a pagamento?

Come anticipato dalla stampa locale, secondo le informazioni della RSI la ragazza potrebbe essere stata coinvolta in un incontro sessuale a pagamento. Non ci sono però conferme ufficiali sul suo status di prostituta.

L'emittente di Comano ha anche appreso che due uomini, anche loro rumeni, hanno accompagnato la vittima sul luogo dell'omicidio. I due, che erano rimasti in zona, hanno avvisato la polizia dopo aver perso i contatti con lei.

Intanto, l'autopsia sul corpo della vittima è stata disposta dalla magistrata Chiara Buzzi. La comunità locale è sotto shock, e il municipio di Riviera ha tenuto una riunione straordinaria.

Infine, stando a dei riscontri nell'ambiente della prostituzione, è emerso che il 27enne frequentava locali notturni. Il fatto ha suscitato timori tra le lavoratrici del sesso locali.

Stando al giornale La Regione nel giro a luci rosse il giovane era conosciuto ed era finito su una lista nera poiché considerato pericoloso. Per il momento mancano però conferme ufficiali di queste informazioni.

