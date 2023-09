Immagine simbolica. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

La donna arrestata martedì in relazione al delitto di Aurigeno resterà in carcerazione preventiva per due mesi, lo ha ordinato il giudice dei provvedimenti coercitivi, riporta la RSI.

L'accusa ipotizzata contro la 33enne è complicità in assassinio, perché lavorava nel negozio di telefoni che apparteneva all'omicida e avrebbe fatto da intermediaria tra lui e l'impresario che gli ha dato la pistola utilizzata nel delitto.

Ricordiamo che l'11 maggio scorso è stato ucciso il custode delle Scuole ai Ronchini.

Gli inquirenti valuteranno il ruolo avuto dalla donna. Lei fornisce una versione dei fatti diversa da quella dell'imprenditore bellinzonese.