Luino RSI

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 25enne, residente a Lugano, fermato per l’omicidio del padre adottivo di 57 anni, accoltellato a morte intorno alle 19.30 di domenica a Luino.

Il 25enne, assistito dall’avvocato Eugenio Losco, mercoledì pomeriggio è comparso davanti al Giudice per le udienze preliminari (GUP) del tribunale di Varese, Marcello Buffa, per la convalida del fermo alla quale è stato sottoposto nella notte tra domenica e lunedì.

Il fatto di sangue è avvenuto nell’abitazione della ex moglie del 57enne, un manager luganese di un importante gruppo assicurativo svizzero, stando alla RSI, in Via Vittorio Veneto.

Nel carcere varesino era presente anche il pubblico ministero (PM) Carlo Parodi, che coordina le indagini.

«Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere limitandosi a confermare quanto già dichiarato a carabinieri e pubblico ministero al momento del fermo», ha spiegato l’avvocato difensore.

Un solo colpo al cuore

Il giovane ha insomma ammesso di aver aggredito il padre. L’aggressione è del resto avvenuta sotto gli occhi della madre e del fratello.

Quale giustificazione, dopo l’arresto, il giovane aveva parlato di un turbamento sentimentale legato ad una ragazza con la quale il padre non aveva però nulla a che fare.

Il colpo fatale, da un primo esame uno soltanto, dritto al cuore, sarebbe arrivato con un coltello da cucina al culmine di una lite.

Si valuta una consulenza psichiatrica

«Non ci sono mai stati contrasti a livello famigliare», ha precisato l’avvocato difensore. «Tra il padre ed il mio assistito c’erano dei normali rapporti, non c’erano tensioni», né risultano pregressi episodi di violenza. «Ciò che (il giovane, ndr) ha detto è indice di un profondo disagio»

«Valuteremo, insieme al PM, la possibilità di una consulenza psichiatrica», ha concluso Losco.