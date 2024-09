Ultrà dell’Inter uccide un uomo su un'auto con targhe ticinesi: «Nessuna pista svizzera»

ANSA

Il fatto di sangue si è consumato ieri a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, a bordo di un’auto con targhe ticinesi.

Uno storico ultrà dell’Inter ha ucciso a coltellate, mercoledì a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, un 36enne pregiudicato legato alla ‘ndrangheta. La scena del crimine era una Smart targata Ticino, noleggiata nel Mendrisiotto.

Un dettaglio non passato inosservato nella Svizzera italiana, ma non così fondamentale per le indagini, come spiegato alla RSI da Antonio Coppola, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Milano.

La presenza nell’ambiente di vetture con targhe straniere non è inconsueta: sono mezzi intestati a società o in leasing, che permettono di cambiare veicolo con frequenza.

Nelle indagini la targa svizzera non indica quindi una via prioritaria. E per ora – conferma il comandante – non è stata chiesta assistenza giudiziaria alle autorità elvetiche.

A precisa domanda se una delle due persone coinvolte nei fatti abbia contatti diretti col Ticino, Coppola afferma che non vi sono indicazioni in tal senso.

L’azienda del Mendrisiotto che ha dato in noleggio l’auto, contattata sempre dalla RSI, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

