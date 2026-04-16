Ecco per cosaLa Valle Onsernone chiede l'aiuto dei proprietari di case secondarie
Swisstxt
16.4.2026 - 10:46
La Valle Onsernone vuole responsabilizzare i proprietari di residenze secondarie. Il Comune ha chiesto infatti loro di contribuire ai servizi pubblici con impegno volontario o donazioni.
Redazione blue News
16.04.2026, 10:46
16.04.2026, 10:59
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L'iniziativa, però, non fa l'unanimità. Come scrive il TeleText, il consigliere comunale Nadir Cortesi spiega che il Cantone trasferisce sempre più compiti ai Comuni. Con l'80% di seconde case mancano entrate fiscali.
Tre gli ambiti in cui i proprietari possono impegnarsi: pompieri, sentieri e defibrillatori.
Alcuni proprietari sono contrariati, dal momento che a loro avviso tutti dovrebbero contribuire. Cortesi risponde che l'obiettivo è il dialogo: «Ci manca più manodopera che denaro».