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Ecco per cosa La Valle Onsernone chiede l'aiuto dei proprietari di case secondarie

Swisstxt

16.4.2026 - 10:46

La Valle Onsernone chiede aiuto ai proprietari di case secondarie
La Valle Onsernone chiede aiuto ai proprietari di case secondarie
Keystone

La Valle Onsernone vuole responsabilizzare i proprietari di residenze secondarie. Il Comune ha chiesto infatti loro di contribuire ai servizi pubblici con impegno volontario o donazioni.

Redazione blue News

16.04.2026, 10:46

16.04.2026, 10:59

L'iniziativa, però, non fa l'unanimità. Come scrive il TeleText, il consigliere comunale Nadir Cortesi spiega che il Cantone trasferisce sempre più compiti ai Comuni. Con l'80% di seconde case mancano entrate fiscali.

Tre gli ambiti in cui i proprietari possono impegnarsi: pompieri, sentieri e defibrillatori.

Alcuni proprietari sono contrariati, dal momento che a loro avviso tutti dovrebbero contribuire. Cortesi risponde che l'obiettivo è il dialogo: «Ci manca più manodopera che denaro».

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