Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno dopo la caduta della frana

Sara Matasci

24.9.2025

Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno
Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno.

Operai al lavoro

Immagine: Foto I.M.

Operai al lavoro

Operai al lavoro

Immagine: Foto I.M.

La distruzione della frana

La distruzione della frana

Immagine: Foto I.M.

La frana caduta nel bosco

La frana caduta nel bosco

Immagine: Foto I.M.

Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno
Operai al lavoro

Operai al lavoro

Immagine: Foto I.M.

Operai al lavoro

Operai al lavoro

Immagine: Foto I.M.

La distruzione della frana

La distruzione della frana

Immagine: Foto I.M.

La frana caduta nel bosco

La frana caduta nel bosco

Immagine: Foto I.M.

Sono riprese le operazioni di ripristino della situazione in Via Vallemaggia, dove martedì è caduta una frana. Per la riapertura si attende il parere dei geologi.

SwissTXT

24.09.2025, 15:38

24.09.2025, 15:40

Sono riprese alle prime ore del mattino di mercoledì le operazioni di ripristino della situazione in Via Vallemaggia a Solduno, dove nel pomeriggio di martedì è caduta una frana danneggiando la strada cantonale e un grosso masso ha colpito un veicolo. 

Maltempo. Frana tra Solduno e Ponte Brolla, danneggiato un veicolo

MaltempoFrana tra Solduno e Ponte Brolla, danneggiato un veicolo

Gli addetti al servizio di manutenzione stradale hanno ripulito il campo stradale e stanno ultimando i lavori di riparazione e messa in sicurezza.

Sarà però compito dei geologi stabilire se la zona è sicura in vista della riapertura della circolazione.

Stamane nella regione si sono riscontrati diversi disagi alla viabilità: il traffico dalle valli verso il centro di Locarno è risultato fortemente rallentato.

E lascia Locarno. Schindler investe in un nuovo stabilimento a Riazzino

Grigioni. Il branco di lupi del Moesola sarà eliminato

Surselva. Flims, Laax e Falera dovranno mettere sul tavolo 50 milioni per la Weisse Arena

