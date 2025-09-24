Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno Operai al lavoro Immagine: Foto I.M. Operai al lavoro Immagine: Foto I.M. La distruzione della frana Immagine: Foto I.M. La frana caduta nel bosco Immagine: Foto I.M. Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno Operai al lavoro Immagine: Foto I.M. Operai al lavoro Immagine: Foto I.M. La distruzione della frana Immagine: Foto I.M. La frana caduta nel bosco Immagine: Foto I.M.

Sono riprese le operazioni di ripristino della situazione in Via Vallemaggia, dove martedì è caduta una frana. Per la riapertura si attende il parere dei geologi.

SwissTXT Sara Matasci

Sono riprese alle prime ore del mattino di mercoledì le operazioni di ripristino della situazione in Via Vallemaggia a Solduno, dove nel pomeriggio di martedì è caduta una frana danneggiando la strada cantonale e un grosso masso ha colpito un veicolo.

Gli addetti al servizio di manutenzione stradale hanno ripulito il campo stradale e stanno ultimando i lavori di riparazione e messa in sicurezza.

Sarà però compito dei geologi stabilire se la zona è sicura in vista della riapertura della circolazione.

Stamane nella regione si sono riscontrati diversi disagi alla viabilità: il traffico dalle valli verso il centro di Locarno è risultato fortemente rallentato.