La distruzione della frana
La frana caduta nel bosco
Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno
La distruzione della frana
La frana caduta nel bosco
Sono riprese le operazioni di ripristino della situazione in Via Vallemaggia, dove martedì è caduta una frana. Per la riapertura si attende il parere dei geologi.
Sono riprese alle prime ore del mattino di mercoledì le operazioni di ripristino della situazione in Via Vallemaggia a Solduno, dove nel pomeriggio di martedì è caduta una frana danneggiando la strada cantonale e un grosso masso ha colpito un veicolo.
Gli addetti al servizio di manutenzione stradale hanno ripulito il campo stradale e stanno ultimando i lavori di riparazione e messa in sicurezza.
Sarà però compito dei geologi stabilire se la zona è sicura in vista della riapertura della circolazione.
Stamane nella regione si sono riscontrati diversi disagi alla viabilità: il traffico dalle valli verso il centro di Locarno è risultato fortemente rallentato.