Un operaio è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì mattina, poco dopo le 4, in via Centovalli a Palagnedra, nei pressi della stazione.

Nella foto d'archivio il trenino delle centovalli passa accanto alla fermata di Palagnedra. Il dramma è avvenuto sulla cantonale. © Ti-Press / Tatiana Scolari / archivio.

Secondo quanto riporta la polizia cantonale il 48enne italiano, residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, stava effettuando dei lavori alla guida di un escavatore.

Stando a una prima ricostruzione, ha urtato una struttura fissa (una scala in cemento) rimanendo intrappolato.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della REGA, che non hanno potuto che costatare il decesso del 48enne a causa delle ferite riportate.

Stando al giornale laRegione il cantiere in cui è avvenuta la tragedia interessa da vicino la ferrovia della Centovallina .

Si tratta dei lavori per adeguare le fermate alla Legge sui disabili. Il traffico ferroviario è stato bloccato per alcune ore per consentire il lavoro degli inquirenti.

Sospese pure le attività del cantiere, in corso da mesi, alla stazione di Ponte Brolla.