Incidente sul cantiere Gli cade addosso un cassero, operaio gravemente ferito a Grancia

Swisstxt

13.2.2026 - 14:25

Immagine simbolica.
Immagine simbolica.
KEYSTONE

A Grancia, in Via alla Roggia, un operaio è rimasto gravemente ferito venerdì.

Paolo Beretta

13.02.2026, 14:25

13.02.2026, 15:39

L'impiegato italiano, come recita la nota della polizia cantonale, è stato investito, poco prima delle 11 di venerdì mattina, da un cassero che stava posando.

Il 60enne, residente in Italia, ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

L'inchiesta dovrà stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

