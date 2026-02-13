Immagine simbolica. KEYSTONE

A Grancia, in Via alla Roggia, un operaio è rimasto gravemente ferito venerdì.

L'impiegato italiano, come recita la nota della polizia cantonale, è stato investito, poco prima delle 11 di venerdì mattina, da un cassero che stava posando.

Il 60enne, residente in Italia, ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

L'inchiesta dovrà stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.