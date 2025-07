Intervento nella notte Ti-Press

Una possibile rapina ha portato a un’imponente operazione di polizia a Bellinzona nella notte tra lunedì e martedì. Verso le 3.30 gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento in via Zorzi.

La Polizia cantonale ha confermato alla RSI che quattro persone sono state fermate e sono in corso gli interrogatori per ricostruire la dinamica dei fatti e definire le singole responsabilità.

In base alle prime ricostruzioni, un giovane sarebbe stato avvicinato in strada nella Capitale, minacciato con una pistola, rivelatasi non autentica, e percosso. Fortunatamente non ha riportato alcuna contusione.