L'area della KV Business School transennata dalle forze dell'ordine. Polizia comunale di Coira

Un allarme bomba ha interessato la KV Business School e la scuola elementare Nikolai di Coira, oggi, giovedì, dalle 15:30 alle 20:45. I due edifici sono stati evacuati dalla polizia. Lo riporta la RSI.

SwissTXT, Alessia Moneghini Swisstxt

Circa 350 studenti di scuole professionali, 20 studenti di scuole primarie e 10 tra insegnanti e personale hanno dovuto interrompere le lezioni e allontanarsi dal perimetro, come scrive la RSI.

Al momento non risultano vittime, feriti o danni particolari. Pesanti però i disagi al traffico, con le automobili deviate su percorsi alternativi.

La segnalazione dell’allarme bomba è giunta alla polizia cantonale via e-mail. E quanto accaduto ricorda l’episodio del marzo di un anno fa quando l’allarme per un possibile attentato scattò alla Scuola media Giacometti, dove scritte che minacciavano una strage comparvero nei bagni.

«Abbiamo dovuto prendere le nostre cose e uscire»

«Quando è suonato l’allarme avevamo lezione di inglese», racconta ai microfoni di Grigioni sera Domenico, studente 18enne della Scuola Commerciale.

«La nostra maestra è uscita per guardare cosa stesse succedendo. E anche noi abbiamo dovuto prendere le nostre cose e uscire. Prima in una piazza, dove abbiamo aspettato per un po'. Poi siamo potuti andare a casa», conclude.

La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato delle indagini in collaborazione con la procura pubblica.