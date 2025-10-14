BellinzonaIn più di 400 persone alle porte aperte al Palazzo delle Orsoline
14.10.2025 - 09:57
Più di 400 visitatori hanno preso parte a Bellinzona, sabato scorso, alle «porte aperte» a Palazzo delle Orsoline.
L'iniziativa ha evidenziato il ruolo dell'amministrazione cantonale come luogo di formazione e crescita professionale.
Il Canton Ticino forma infatti più di 200 apprendisti in oltre 25 professioni differenti: un impegno che il Governo intende rafforzare negli anni a venire.
Gli apprendisti, unitamente ai loro formatori, hanno così presentato le numerose professioni che si possono apprendere in seno all'amministrazione, illustrando al tempo stesso le successive opportunità di sviluppo, specializzazione e carriera.