Bellinzona In più di 400 persone alle porte aperte al Palazzo delle Orsoline

14.10.2025 - 09:57

L'iniziativa si è svolta sabato scorso
Più di 400 visitatori hanno preso parte a Bellinzona, sabato scorso, alle «porte aperte» a Palazzo delle Orsoline.

14.10.2025, 10:02

L'iniziativa ha evidenziato il ruolo dell'amministrazione cantonale come luogo di formazione e crescita professionale.

Il Canton Ticino forma infatti più di 200 apprendisti in oltre 25 professioni differenti: un impegno che il Governo intende rafforzare negli anni a venire.

Gli apprendisti, unitamente ai loro formatori, hanno così presentato le numerose professioni che si possono apprendere in seno all'amministrazione, illustrando al tempo stesso le successive opportunità di sviluppo, specializzazione e carriera.

