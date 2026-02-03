L'Orchestra della Svizzera italiana in una foto del 2022. KEYSTONE

La direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) Barbara Widmer ha deciso di lasciare le sue funzioni dopo quattro anni per motivi personali. Widmer ricoprirà il suo ruolo ancora nella Stagione 2026/2027 e programmerà la stagione successiva.

Keystone-SDA SDA

Lo indica in una nota odierna l'OSI, precisando che Widmer ha comunicato la notizia oggi al Consiglio di Fondazione FOSI, ai musicisti e allo staff amministrativo.

Widmer lavora all'OSI da 16 anni, periodo nel quale l'Orchestra è stata confrontata a «numerose sfide e importanti fasi di ristrutturazione», si legge nel comunicato.

La direttrice artistica ha messo «cuore, anima e passione nel suo lavoro», impegnandosi per un'apertura dell'OSI verso l'estero, il che ha permesso di accogliere ospiti di prestigio a Lugano, indica – citato nella nota – il presidente della Fondazione per l'Orchestra Mario Postizzi.

Il passaggio di testimone dovrebbe avvenire «entro gli inizi della prossima stagione», viene precisato.