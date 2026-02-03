  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino La direttrice artistica Barbara Widmer si dimette dall'OSI

SDA

3.2.2026 - 18:02

L'Orchestra della Svizzera italiana in una foto del 2022.
L'Orchestra della Svizzera italiana in una foto del 2022.
KEYSTONE

La direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) Barbara Widmer ha deciso di lasciare le sue funzioni dopo quattro anni per motivi personali. Widmer ricoprirà il suo ruolo ancora nella Stagione 2026/2027 e programmerà la stagione successiva.

Keystone-SDA

03.02.2026, 18:02

Lo indica in una nota odierna l'OSI, precisando che Widmer ha comunicato la notizia oggi al Consiglio di Fondazione FOSI, ai musicisti e allo staff amministrativo.

Widmer lavora all'OSI da 16 anni, periodo nel quale l'Orchestra è stata confrontata a «numerose sfide e importanti fasi di ristrutturazione», si legge nel comunicato.

La direttrice artistica ha messo «cuore, anima e passione nel suo lavoro», impegnandosi per un'apertura dell'OSI verso l'estero, il che ha permesso di accogliere ospiti di prestigio a Lugano, indica – citato nella nota – il presidente della Fondazione per l'Orchestra Mario Postizzi.

Il passaggio di testimone dovrebbe avvenire «entro gli inizi della prossima stagione», viene precisato.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede
25 avvocati svizzeri denunciano Ignazio Cassis alla Corte penale internazionale
Ecco 7 consigli utili per guidare in modo sicuro in inverno

Altre notizie

Turismo invernale. Manca la neve e mancano i turisti di giornata sulle piste grigionesi

Turismo invernaleManca la neve e mancano i turisti di giornata sulle piste grigionesi

In votazione l'8 marzo. Il Governo grigionese contrario all'iniziativa «200 franchi bastano!»

In votazione l'8 marzoIl Governo grigionese contrario all'iniziativa «200 franchi bastano!»

Regolamentazione. Tra settembre e gennaio sono stati uccisi 35 lupi nei Grigioni

RegolamentazioneTra settembre e gennaio sono stati uccisi 35 lupi nei Grigioni