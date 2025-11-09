La fiera di San Martino ha registrato finora un'ottima affluenza (foto d'archivio). Ti-Press

La fiera di San Martino, che si tiene a Mendrisio dal 7 all'11 novembre, ha registrato finora un'ottima affluenza e pure una novità logistica.

SwissTXT Swisstxt

I grandi classici della fiera sono come sempre stati molto apprezzati: la ristorazione, i prodotti locali, l'esposizione dei mezzi agricoli e naturalmente gli animali.

E se lo scorso anno c'erano state delle lamentele perché troppe strutture si erano addossate alla chiesa di San Martino, quest'anno, grazie all'intervento dell'Ufficio dei beni culturali e della città di Mendrisio, è stata creata una zona di rispetto tutto attorno, a beneficio della chiesa, che può ora essere ammirata e pure visitata.