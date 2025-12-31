  1. Clienti privati
Incidente sulle piste Un uomo cade dalla seggiovia nel Canton Obvaldo, è gravissimo

SDA

31.12.2025 - 11:51

Un uomo ha riportato gravissime ferite dopo essere caduto da una seggiovia a Melchsee-Frutt (OW) (foto simbolica)
Un uomo ha riportato gravissime ferite dopo essere caduto da una seggiovia a Melchsee-Frutt (OW) (foto simbolica)
Keystone

Un uomo di 53 anni ha riportato ieri pomeriggio ferite potenzialmente letali dopo essere caduto da una seggiovia a Melchsee-Frutt (OW) da un'altezza di circa 8 metri.

Keystone-SDA

31.12.2025, 11:51

31.12.2025, 12:10

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale di Obvaldo, aggiungendo che l'uomo è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega.

Secondo quanto riferito nella nota, l'uomo era salito sulla seggiovia a Distelboden insieme ad altre persone in direzione di Erzegg. Poco prima del primo palo, è caduto dal seggiolino da otto metri di altezza.

Al momento, non sono ancora state chiarite le ragioni della caduta, ma – secondo la polizia – non ci sono indicazioni su una causa tecnica. Poiché le indagini sono in corso, le autorità non hanno fornito a Keystone-ATS ulteriori dettagli. Non è stato detto nulla neppure sulla natura delle ferite.

