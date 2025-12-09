  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo appena 6 mesi Il rettore Pablé del Collegio Papio di Ascona lascia l'incarico

Swisstxt

9.12.2025 - 21:09

Parte la ricerca di un sostituto
Parte la ricerca di un sostituto
tipress

Adrian Pablé, rettore del Collegio Papio di Ascona, lascia l’incarico dopo appena sei mesi.

SwissTXT

09.12.2025, 21:09

09.12.2025, 21:12

Lo ha comunicato la Diocesi di Lugano martedì sera. L’amministratore apostolico Alain de Raemy, si precisa nella nota inviata alla stampa, ha preso atto dell’accordo di scioglimento consensuale del contratto di lavoro, che è stato firmato dalle parti.

La qualità didattica e l’attenzione agli studenti, assicura inoltre la Diocesi, non sono in pericolo in questa fase di transizione. L’interim sarà assicurato da un rettore pro tempore, il presidente del consiglio di fondazione Albino Zgraggen.

News. Adrian Pablé nuovo rettore del Papio

NewsAdrian Pablé nuovo rettore del Papio

I più letti

Il termometro è impazzito in Svizzera: registrati 0,3°C a 3016 metri
Giovane imprenditrice fa una piccola fortuna grazie al vecchio telefono con cavo
Blair è fuori dal Board of Peace per Gaza, Hamas frena sulla fase 2
Il Giappone contro la proposta di usare i beni russi congelati per dare sostegno a Kiev
Dal bombardamento in Siria alla Casa del Grande Fratello: la storia di Omer Elomari

Altre notizie

Ticino. Lega e UDC presentano insieme il rapporto sul Preventivo ticinese 2026

TicinoLega e UDC presentano insieme il rapporto sul Preventivo ticinese 2026

Gran Consiglio. Olimpiadi 2026: il Governo retico «irritato» dalle autorità italiane

Gran ConsiglioOlimpiadi 2026: il Governo retico «irritato» dalle autorità italiane

Frana. Via libera dal Parlamento retico a 50 milioni per il ricollocamento degli abitanti di Brienz

FranaVia libera dal Parlamento retico a 50 milioni per il ricollocamento degli abitanti di Brienz