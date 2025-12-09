Parte la ricerca di un sostituto tipress

Adrian Pablé, rettore del Collegio Papio di Ascona, lascia l’incarico dopo appena sei mesi.

Lo ha comunicato la Diocesi di Lugano martedì sera. L’amministratore apostolico Alain de Raemy, si precisa nella nota inviata alla stampa, ha preso atto dell’accordo di scioglimento consensuale del contratto di lavoro, che è stato firmato dalle parti.

La qualità didattica e l’attenzione agli studenti, assicura inoltre la Diocesi, non sono in pericolo in questa fase di transizione. L’interim sarà assicurato da un rettore pro tempore, il presidente del consiglio di fondazione Albino Zgraggen.