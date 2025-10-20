Al via lunedì 27 ottobreA Paradiso inizieranno i lavori per il nuovo nodo intermodale, saranno 18 mesi di purgatorio
A Paradiso, lunedì 27 ottobre, inizieranno i lavori per il nuovo nodo intermodale presso la stazione FFS.
Il cantiere, che durerà 18 mesi, adeguerà l'infrastruttura stradale ai maggiori flussi di traffico e all'aumentata offerta di trasporto pubblico.
È prevista una nuova fermata bus su via Carona verso Lugano, un attraversamento pedonale, una fermata capolinea verso Carona, l'adeguamento delle fermate alle norme per i disabili, la sistemazione dell'area Bike Rail e asfalto fonoassorbente.
Dal 3 novembre sarà introdotto un senso unico in salita nell'area di cantiere e un percorso alternativo per chi scende da Carona.