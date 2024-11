Il Comune di Paradiso presenta il preventivo per il 2025 (foto d'archivio). © Ti-Press / Ti-Press

Il Municipio di Paradiso proporrà al Consiglio comunale di mantenere invariato al 58% il moltiplicatore. È uno degli indicatori di rotta contenuti nei conti preventivi 2025.

Spiccano costi di gestione per 49,1 milioni di franchi a fronte di entrate, gettito escluso, di 19,8 milioni, prevedendo per il 2025 un disavanzo finanziario al netto dei nuovi possibili investimenti di 3,8 milioni con un autofinanziamento di 3,3 milioni.

Per il 2025 sono previsti investimenti amministrativi per 7,1 milioni. Si tratta di investimenti per opere già votate o che saranno oggetto di appositi messaggi municipali e che interesseranno parzialmente il 2025.

