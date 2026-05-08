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Guerra Paramedici e operatori umanitari in partenza da Biasca per una nuova missione in Ucraina

Swisstxt

8.5.2026 - 13:38

Paramedico assiste una donna durante una precedente missione HUNPA
Paramedico assiste una donna durante una precedente missione HUNPA
HUNPA

È quasi tutto pronto per la nuova missione umanitaria dell’associazione HUNPA (Humanitarian Nursing & Paramedical Aid), che nei prossimi giorni raggiungerà nuovamente l’Ucraina.

SwissTXT

08.05.2026, 13:38

08.05.2026, 13:47

La partenza è prevista sabato da Biasca. A mettersi in viaggio saranno sei volontari, tre donne e tre uomini, tra paramedici e operatori umanitari. 

Una volta sul posto, il gruppo si dividerà in due squadre: una raggiungerà il nord-est del Paese, l’altra si dirigerà verso il sud.

L’obiettivo della missione è portare aiuto medico-sanitario alle comunità maggiormente colpite dal conflitto e distribuire materiale sanitario.

Tra le forniture previste ci sono anche prodotti di assistenza destinati a un neonato con bisogni particolari, attualmente ricoverato in un ospedale pediatrico nella regione di Mykolayiv.

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