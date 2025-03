Il parapendista è rimasto bloccato a circa 2'300 metri d'altitudine Rega

L’uomo era rimasto appeso con la vela sulle rocce vicino al Pizzo Malora.

Brutta avventura per un parapendista che, dopo aver improvvisamente perso quota a causa della chiusura della vela, si è ritrovato appeso a penzoloni sulle rocce senza potersi liberare vicino al Pizzo Malora, a circa 2’300 metri di altitudine in alta Valle Maggia.

Uscito illeso, è stato riportato a valle da un elicottero della Rega.

L’uomo, ha reso noto sabato la Guardia aerea svizzera di soccorso, era partito per un giro venerdì verso le 11 da Cimetta. Sulla via del rientro, mentre si trovava a una quota di 2’700 metri, nella zona tra Piano di Peccia e Fontana, ha dovuto far fronte all’improvvisa chiusura della vela.

È riuscito a evitare di precipitare azionando quella d’emergenza che lo ha fatto planare contro una parete rocciosa innevata dove è rimasto bloccato.

Buon per lui che il cellulare si è agganciato a una rete mobile e l’uomo è riuscito a dare l’allarme poco prima delle 15.

A prestargli soccorso è intervenuto l’equipaggio della base Rega di Locarno che ha portato in quota uno specialista del Soccorso Alpino Svizzero.