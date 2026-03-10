Paride Pelli lascerà la guida del Corriere del Ticino entro il 2026

L'annuncio è arrivato dalla stessa testata martedì. KEYSTONE

Dopo quasi tre decenni di attività all’interno del gruppo editoriale, Paride Pelli si prepara a concludere il suo mandato alla direzione del Corriere del Ticino. Il passaggio di consegne è previsto entro la fine del 2026.

Redazione blue News Antonio Fontana

Pelli, 50 anni, è alla guida del quotidiano come direttore responsabile dal 2021. La decisione di lasciare l’incarico è stata accolta «con rincrescimento» dal Consiglio di Fondazione, che ha preso atto della sua scelta.

Il giornalista ha comunque espresso la volontà di rimanere all’interno del gruppo editoriale, assumendo un diverso incarico di carattere strategico. Questa nuova posizione dovrebbe permettergli di dedicare maggiore tempo anche ad altri progetti personali.

Nel comunicato, il Consiglio di Fondazione ha ringraziato Pelli per il lavoro svolto durante gli anni di attività nel gruppo, sottolineando in particolare il contributo dato allo sviluppo del portale digitale cdt.ch. Nel corso della sua carriera ha inoltre diretto il settimanale Ticino7 e guidato la redazione di ticinonews.ch.

La struttura dirigenziale che prenderà forma dopo il suo passo indietro sarà definita nei prossimi mesi e resa nota dal gruppo editoriale.