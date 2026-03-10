  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Paride Pelli lascerà la guida del Corriere del Ticino entro il 2026

Antonio Fontana

10.3.2026

L'annuncio è arrivato dalla stessa testata martedì.
L'annuncio è arrivato dalla stessa testata martedì.
KEYSTONE

Dopo quasi tre decenni di attività all’interno del gruppo editoriale, Paride Pelli si prepara a concludere il suo mandato alla direzione del Corriere del Ticino. Il passaggio di consegne è previsto entro la fine del 2026.

Redazione blue News

10.03.2026, 18:01

Pelli, 50 anni, è alla guida del quotidiano come direttore responsabile dal 2021. La decisione di lasciare l’incarico è stata accolta «con rincrescimento» dal Consiglio di Fondazione, che ha preso atto della sua scelta.

Il giornalista ha comunque espresso la volontà di rimanere all’interno del gruppo editoriale, assumendo un diverso incarico di carattere strategico. Questa nuova posizione dovrebbe permettergli di dedicare maggiore tempo anche ad altri progetti personali.

Nel comunicato, il Consiglio di Fondazione ha ringraziato Pelli per il lavoro svolto durante gli anni di attività nel gruppo, sottolineando in particolare il contributo dato allo sviluppo del portale digitale cdt.ch. Nel corso della sua carriera ha inoltre diretto il settimanale Ticino7 e guidato la redazione di ticinonews.ch.

La struttura dirigenziale che prenderà forma dopo il suo passo indietro sarà definita nei prossimi mesi e resa nota dal gruppo editoriale.

I più letti

Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
Un autopostale prende fuoco nel canton Friburgo, sei vittime e quattro feriti
Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»

Altre notizie

«Meglio una soluzione unica». Il Governo grigionese dice «no» alle leggi ad hoc per le catastrofi naturali

«Meglio una soluzione unica»Il Governo grigionese dice «no» alle leggi ad hoc per le catastrofi naturali

Progetto in consultazione. Il Governo grigionese si schiera a favore della candidatura alle Olimpiadi del 2038

Progetto in consultazioneIl Governo grigionese si schiera a favore della candidatura alle Olimpiadi del 2038

Grigioni. Operazione antidroga, il Governo valuta un cambio di prassi

GrigioniOperazione antidroga, il Governo valuta un cambio di prassi