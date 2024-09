L'arrivo del consigliere federale Guy Parmelin al Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS). Keystone

Sabato mattina il consigliere federale Guy Parmelin era a Lugano per l'inaugurazione di «Alps», il supercomputer installato presso il Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS),

SDA

La Svizzera si è dotata di un nuovo supercomputer. Installato presso il Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Lugano e denominato «Alps», lo strumento è stato inaugurato ufficialmente sabato mattina dal consigliere federale Guy Parmelin.

Si tratta di uno dei computer più potenti del mondo. L'apparecchio è utilizzato in particolare da MeteoSvizzera per effettuare previsioni. Viene però anche impiegato per calcoli in ambito climatologico e nel campo dell'intelligenza artificiale.

Un computer portatile oggi in commercio impiegherebbe 40'000 anni per eseguire le operazioni che Alps può compiere in un solo giorno, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS il direttore del CSCS Michele De Lorenzi, offrendo così uno spunto per capire le potenzialità dello strumento.

Lo scorso giugno, «Alps» si è classificato al sesto posto nella lista dei 500 supercomputer più potenti del mondo. Si prevede che scalerà ulteriormente la classifica, poiché al momento dell'ultima misurazione la sua costruzione non era ancora stata completata.

mh, ats