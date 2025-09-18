  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Campagna nazionale Anche in Ticino parte l'iniziativa «Insieme senza violenza sessuale»

Swisstxt

18.9.2025 - 13:08

L’iniziativa fa parte di una strategia nazionale contro la violenza sessuale
L’iniziativa fa parte di una strategia nazionale contro la violenza sessuale
Dipartimento delle istituzioni

Anche in Ticino è stata avviata la campagna nazionale «Insieme senza violenza sessuale», sviluppata da Prevenzione svizzera della criminalità. Lo ha annunciato giovedì il Dipartimento delle istituzioni.

SwissTXT

18.09.2025, 13:08

18.09.2025, 13:15

L’operazione punta a sensibilizzare sul tema della violenza sessuale in ambito domestico, professionale e nello spazio pubblico, attraverso la promozione di relazioni sane, basate sul rispetto reciproco.

In Ticino la campagna è promossa dalla polizia e dal Coordinamento istituzione in ambito di violenza domestica del Dipartimento delle istituzioni. Del materiale diffuso offre spiegazioni e informazioni sulla questione.

I più letti

Enzo Iacchetti minaccia Eyal Mizrahi in un dibattito TV su Gaza: «Direi le stesse parole»
Zurigo come capitale del Ticino? Ecco come l'IA fallisce con le immagini basate su dati
«Sinner purosangue italiano con l'accento di Hitler»: Fedez nella bufera per il nuovo brano
Ecco di cosa sarebbe morta la regina Elisabetta e qual è stato il suo ultimo desiderio
È morto il noto giornalista e critico cinematografico Mariano Morace

Altre notizie

Traffico. Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord

TrafficoChiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord

Politica. Il Governo retico vuole una legge per prevenire la violenza

PoliticaIl Governo retico vuole una legge per prevenire la violenza

Lutto in Ticino. È morto il noto giornalista e critico cinematografico Mariano Morace

Lutto in TicinoÈ morto il noto giornalista e critico cinematografico Mariano Morace