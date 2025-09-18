L’iniziativa fa parte di una strategia nazionale contro la violenza sessuale Dipartimento delle istituzioni

Anche in Ticino è stata avviata la campagna nazionale «Insieme senza violenza sessuale», sviluppata da Prevenzione svizzera della criminalità. Lo ha annunciato giovedì il Dipartimento delle istituzioni.

L’operazione punta a sensibilizzare sul tema della violenza sessuale in ambito domestico, professionale e nello spazio pubblico, attraverso la promozione di relazioni sane, basate sul rispetto reciproco.

In Ticino la campagna è promossa dalla polizia e dal Coordinamento istituzione in ambito di violenza domestica del Dipartimento delle istituzioni. Del materiale diffuso offre spiegazioni e informazioni sulla questione.