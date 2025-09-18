Campagna nazionaleAnche in Ticino parte l'iniziativa «Insieme senza violenza sessuale»
18.9.2025 - 13:08
Anche in Ticino è stata avviata la campagna nazionale «Insieme senza violenza sessuale», sviluppata da Prevenzione svizzera della criminalità. Lo ha annunciato giovedì il Dipartimento delle istituzioni.
L’operazione punta a sensibilizzare sul tema della violenza sessuale in ambito domestico, professionale e nello spazio pubblico, attraverso la promozione di relazioni sane, basate sul rispetto reciproco.
In Ticino la campagna è promossa dalla polizia e dal Coordinamento istituzione in ambito di violenza domestica del Dipartimento delle istituzioni. Del materiale diffuso offre spiegazioni e informazioni sulla questione.