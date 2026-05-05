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Meno colonne? Il Passo del San Gottardo riapre in anticipo, tra pochi giorni. Ecco perché

Swisstxt

5.5.2026 - 10:13

Passo aperto dall'8 maggio
Passo aperto dall'8 maggio
Keystone

Il Passo del San Gottardo riaprirà questo venerdì 8 maggio alle 11.00. Lo comunica l’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Redazione blue News

05.05.2026, 10:13

05.05.2026, 10:38

È l'apertura più anticipata degli ultimi cinque anni. Nel 2024 si era dovuto attendere il 29 maggio, nel 2023 il 16 maggio.

Il primato di precocità, degli ultimi decenni, resta il 30 aprile del 2011, mentre l’apertura più tardiva risale al 2001, quando la sbarra fu sollevata il 1° giugno.

Meteo favorevole

Le condizioni meteo favorevoli e un innevamento inferiore hanno permesso di accelerare i lavori di sgombero, spiega martedì una nota dell'USTRA.

L'apertura anticipata alleggerirà il traffico sull'A2 durante le festività dell'Ascensione e Pentecoste.

Sarà riattivato anche il prolungamento dell'uscita di Göschenen, una corsia lunga 3 km che inizia subito dopo l'imbocco di Wassen, con lo scopo di proteggere la zona dal traffico parassitario., e la corsia speciale Airolo/Passi CUPRA dal ponte dell'Ascensione.

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