Da subito Patente digitale per gli allievi conducenti nei Grigioni

Swisstxt

6.11.2025 - 09:59

Foto d'archivio
Foto d'archivio
keystone

A partire da subito, gli allievi conducenti nel Canton Grigioni possono registrare gratuitamente la propria licenza per allievo conducente nel wallet dello smartphone.

SwissTXT

06.11.2025, 09:59

06.11.2025, 10:00

La licenza digitale è la variante elettronica dell'attuale licenza in formato cartaceo e può essere richiesta attraverso l'app «swiyu» della Confederazione.

Dopo aver superato l'esame teorico, gli allievi riceveranno un SMS dall'Ufficio della circolazione dei Grigioni con un link di accesso personale per caricare la licenza digitale nel proprio smartphone.

La licenza digitale è valida in tutta la Svizzera.

