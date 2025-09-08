  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Progetto al via Il «patentino» digitale arriva anche in Ticino

SDA

8.9.2025 - 14:22

Una dimostrazione di come si presenta il patentino digitale
Una dimostrazione di come si presenta il patentino digitale
Keystone

In cinque cantoni, tra cui il Ticino, gli allievi conducenti potranno ora ottenere la licenza digitale per allievo conducente (e-LAC). Il progetto è stato presentato oggi a Boudevilliers (NE) dal consigliere federale Beat Jans.

Keystone-SDA

08.09.2025, 14:22

08.09.2025, 14:35

Gli altri quattro cantoni coinvolti nel progetto sono Neuchâtel, Berna, Vallese e Appenzello Esterno, quest'ultimo in cui la sperimentazione era stata introdotta già a maggio 2024. Il contesto è quello della futura identità elettronica, tema in votazione il prossimo 28 settembre.

Il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha annunciato che entro la fine dell'anno l'e-LAC sarà disponibile in tutta la Svizzera ed è soltanto uno dei possibili campi d'applicazione previsti dall'infrastruttura di fiducia relativa all'identità elettronica.

Chi supera l'esame teorico può richiedere la licenza digitale che viene poi conservata sullo smartphone in un portafoglio elettronico, l'applicazione swiyu. In seguito il «patentino» può essere presentato a una lezione di scuola guida o a un controllo di polizia e verificato tramite un codice QR.

L'e-LAC è riconosciuta in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e rappresenta la concretizzazione di una tappa della strategia «Amministrazione digitale svizzera 2024-2027».

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Aracnofobia? Ecco cosa c'è da sapere sul ragno di Nosferatu
Paura a Losanna: un'auto piomba sulla folla che manifesta per Gaza

Altre notizie

All'altezza di Agno. Ecco i vari rifiuti ripescati dal Lago Ceresio

All'altezza di AgnoEcco i vari rifiuti ripescati dal Lago Ceresio

News. Aggredì un bambino, condannato

NewsAggredì un bambino, condannato

Dal 15 settembre. Consulenza specialistica per la protezione dei minori nei Grigioni

Dal 15 settembreConsulenza specialistica per la protezione dei minori nei Grigioni